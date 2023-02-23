Организовал на Харьковщине нелегальную тюрьму: разоблачен боевик «ДНР»

СБУ сообщила о разоблачении представителя так называемой «народной милиции ДНР» в совершении военных преступлений на Харьковщине.

«Контрразведка СБУ установила причастность к совершению военного преступления одного из предводителей так называемой «Народной милиции ДНР», впоследствии ставшего заместителем председателя военно-гражданской администрации рашистов в г. Купянске», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По информации Абдулы 57-летний террорист по прозвищу «Шаман» до конца 2014 года жил в Харькове. В прокуратуре уточнили, что он с 2014 года поддерживал сепаратистов и создание «ХНР». А потом сбежал в оккупированный Донецк, где строил свою псевдокарьеру.

«По данным следствия, в конце марта прошлого года подозреваемый вместе с другими военными незаконно занял жилой дом с близлежащими хозяйственными сооружениями в с. Ольховка Харьковского района. Оккупанты обустроили там «штаб», в котором содержали трех участников территориальной обороны и 59-летнего гражданского», – отметили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

По данным СБУ, мужчина руководил одним из незаконных вооруженных формирований террористической организации «ДНР», которая была привлечена руководством РФ к вторжению в Украину. Как выяснили следователи СБУ, «Шаман» издевался над местным населением в селе Ольховка и других оккупированных населенных пунктах региона.

Как выяснили следователи СБУ, «Шаман» издевался над местным населением в селе Ольховка и других оккупированных населенных пунктах региона.

«Злоумышленник отдал приказ своим подчиненным насильно вывести гражданского местного жителя из частного дома, где рашисты решили обустроить свой штаб. По приказу «Шамана», гражданского мужчину перевезли в с. Веселое и незаконно лишили свободы в помещении Веселовского сельского совета. Там его держали до начала мая, постоянно принуждая к безвозмездному труду. Установлено, что другие гражданские лица, насильно содержащиеся в этой нелегальной тюрьме, были помещены туда по приказам «Шамана», — прокомментировал спикер УСБУ.

Кроме того, по данным Абдулы, «Шаман» лично избивал украинских военнопленных, чтобы получить информацию о других военнослужащих и руководстве подразделений теробороны.

За все это «Шаману» заочно сообщили о подозрении в нарушении законов и обычаев войны.»

«Продолжаются комплексные меры по установлению его места нахождения и привлечения к ответственности за преступления против Украины», — сообщил спикер УСБУ в Харьковской области.