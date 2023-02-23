Організував на Харківщині нелегальну в’язницю: викрито бойовика “ДНР”

СБУ повідомила про викриття представника так званої “народної міліції ДНР” у скоєнні військових злочинів на Харківщині.

“Контррозвідка СБУ встановила причетність до вчинення воєнного злочину одного з ватажків так званої “Народної міліції ДНР”, який згодом став заступником голови військово-цивільної адміністрації рашистів в м. Куп’янськ”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

За інформацією Абдули, 57-річний терорист на прізвисько “Шаман” до кінця 2014 року жив у Харкові. У прокуратурі уточнили, що він із 2014 року підтримував сепаратистів та створення “ХНР”. А потім утік до окупованого Донецька, де будував свою псевдокар’єру.

“За даними слідства, наприкінці березня минулого року підозрюваний разом з іншими військовими незаконно зайняв житловий будинок з прилеглими господарськими спорудами у с. Вільхівка Харківського району. Окупанти облаштували там “штаб”, в якому утримували трьох учасників територіальної оборони та 59-річного цивільного”, – відзначили в пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

За даними СБУ, чоловік керував одним із незаконних збройних формувань терористичної організації “ДНР”, яка була залучена керівництвом РФ до вторгнення в Україну. Як з’ясували слідчі СБУ, “Шаман” знущався з місцевого населення у селі Вільхівка та інших окупованих населених пунктах регіону.

“Зловмисник віддав наказ своїм підлеглим силоміць вивести цивільного місцевого мешканця з приватного будинку, де рашисти вирішили облаштувати свій штаб. За наказом “Шамана”, цивільного чоловіка перевезли до с. Веселе та незаконно позбавили волі у приміщенні Веселівської сільської ради. Там його тримали до початку травня, постійно примушуючи до безоплатної праці. Встановлено, що інші цивільні особи, які насильно утримувалися у цій нелегальній в’язниці, також були поміщені туди за наказами “Шамана”, – прокоментував речник УСБУ.

Крім того, за даними Абдули, “Шаман” особисто бив українських військовополонених, щоб отримати інформацію про інших військовослужбовців та керівництво підрозділів тероборони.

За все це “Шаману” заочно повідомили про підозру в порушенні законів та звичаїв війни.

“Продовжуються комплексні заходи щодо встановлення його місця знаходження та притягнення до відповідальності за злочини проти України”, – повідомив речник УСБУ в Харківській області.