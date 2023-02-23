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«Укрэнерго»: Из-за обстрелов на прифронтовой Харьковщине отключили свет

Общество 11:21   23.02.2023
Оксана Якушко
«Укрэнерго»: Из-за обстрелов на прифронтовой Харьковщине отключили свет

Сегодня потребление на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 20-е сутки подряд, сообщили в «Укрэнерго».

Сегодня в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах и продолжает снижаться.

Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, проводят ремонт.

Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня потребление на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 20-е сутки подряд, сообщили в «Укрэнерго».".