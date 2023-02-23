«Укрэнерго»: Из-за обстрелов на прифронтовой Харьковщине отключили свет
Сегодня потребление на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 20-е сутки подряд, сообщили в «Укрэнерго».
Сегодня в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах и продолжает снижаться.
Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, проводят ремонт.
Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 11:21;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Сегодня потребление на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 20-е сутки подряд, сообщили в «Укрэнерго».".