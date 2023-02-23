«Укрэнерго»: Из-за обстрелов на прифронтовой Харьковщине отключили свет

Сегодня потребление на уровне обычного рабочего дня, дефицит мощности в энергосистеме отсутствует 20-е сутки подряд, сообщили в «Укрэнерго».

Сегодня в энергосистеме работают все виды электростанций. Импорт электроэнергии производится в незначительных объемах и продолжает снижаться.

Из-за повреждений сетей операторов системы распределения, вызванных вражескими обстрелами, есть обесточивание в прифронтовых районах Харьковской, Запорожской, Херсонской областей. Там, где разрешает безопасность, проводят ремонт.

Лимиты потребления в области не приходились из-за отсутствия дефицита мощности в энергосистеме. Однако при изменении ситуации в энергосистеме и резком росте потребления возможно применение отключений.