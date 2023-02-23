«Укренерго»: Через обстріли є знеструмлення на прифронтовій Харківщині

Сьогодні споживання на рівні звичайного робочого дня, дефіцит потужності в енергосистемі немає 20-ї доби поспіль, повідомили в «Укренерго».

Сьогодні в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.

Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, які спричинили ворожі обстріли, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.