«Укренерго»: Через обстріли є знеструмлення на прифронтовій Харківщині
Сьогодні споживання на рівні звичайного робочого дня, дефіцит потужності в енергосистемі немає 20-ї доби поспіль, повідомили в «Укренерго».
Сьогодні в енергосистемі працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.
Через пошкодження мереж операторів системи розподілу, які спричинили ворожі обстріли, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.
Ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Сьогодні споживання на рівні звичайного робочого дня, дефіцит потужності в енергосистемі немає 20-ї доби поспіль, повідомили в «Укренерго».".