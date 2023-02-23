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В Харькове мужчина на улице отобрал телефон у подростка и отправися в СИЗО

Происшествия 21:19   23.02.2023
Елена Нагорная
В Харькове мужчина на улице отобрал телефон у подростка и отправися в СИЗО Иллюстративное фото

В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 38-летнему мужчине, который отобрал мобильный телефон у 12-летнего подростка.

Событие произошло 9 февраля в Слободском районе. Злоумышленник подошел сзади к подростку, который гулял возле дома, выхватил из его рук телефон и убежал, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Мужчину задержали — ранее он уже был осужден за корыстные преступления. Сейчас ему инкриминируют ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.


Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области

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Автор: Елена Нагорная

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 21:19;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 38-летнему мужчине, который отобрал мобильный телефон у 12-летнего подростка.".