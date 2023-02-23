В Харькове мужчина на улице отобрал телефон у подростка и отправися в СИЗО
Иллюстративное фото
В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 38-летнему мужчине, который отобрал мобильный телефон у 12-летнего подростка.
Событие произошло 9 февраля в Слободском районе. Злоумышленник подошел сзади к подростку, который гулял возле дома, выхватил из его рук телефон и убежал, рассказали в пресс-службе ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Мужчину задержали — ранее он уже был осужден за корыстные преступления. Сейчас ему инкриминируют ч. 4 ст. 186 (грабеж) УКУ, за что предусмотрено до 10 лет лишения свободы.
Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области
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- • Дата публикации материала: 23 февраля 2023 в 21:19;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В Харькове суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей 38-летнему мужчине, который отобрал мобильный телефон у 12-летнего подростка.".