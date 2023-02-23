У Харкові чоловік на вулиці відібрав телефон у підлітка і відправився в СІЗО
У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 38-річному чоловікові, який відібрав мобільний телефон у 12-річного підлітка.
Подія сталася 9 лютого у Слобідському районі. Зловмисник підійшов ззаду до підлітка, який гуляв біля будинку, вихопив з його рук телефон та втік, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.
Чоловіка затримали – раніше він вже був засуджений за корисливі злочини. Наразі ж йому інкримінують ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ, за що передбачено до 10 років позбавлення волі.
Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області
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- • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 21:19;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 38-річному чоловікові, який відібрав мобільний телефон у 12-річного підлітка.".