У Харкові чоловік на вулиці відібрав телефон у підлітка і відправився в СІЗО

У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 38-річному чоловікові, який відібрав мобільний телефон у 12-річного підлітка.

Подія сталася 9 лютого у Слобідському районі. Зловмисник підійшов ззаду до підлітка, який гуляв біля будинку, вихопив з його рук телефон та втік, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловіка затримали – раніше він вже був засуджений за корисливі злочини. Наразі ж йому інкримінують ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ, за що передбачено до 10 років позбавлення волі.



Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області