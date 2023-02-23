Live
  • Четвер 23.02.2023
    • Харків
  •   -9°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.93
    • 🟢

У Харкові чоловік на вулиці відібрав телефон у підлітка і відправився в СІЗО

Події 21:19   23.02.2023
Олена Нагорна
У Харкові чоловік на вулиці відібрав телефон у підлітка і відправився в СІЗО

У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 38-річному чоловікові, який відібрав мобільний телефон у 12-річного підлітка.

Подія сталася 9 лютого у Слобідському районі. Зловмисник підійшов ззаду до підлітка, який гуляв біля будинку, вихопив з його рук телефон та втік, розповіли у пресслужбі ГУ Нацполіції у Харківській області.

Чоловіка затримали – раніше він вже був засуджений за корисливі злочини. Наразі ж йому інкримінують ч. 4 ст. 186 (грабіж) ККУ, за що передбачено до 10 років позбавлення волі.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

Читайте також:  Забив на смерть совком: на Харківщині затримали підозрюваного у вбивстві

Автор: Олена Нагорна

Новини за темою:

21:19
У Харкові чоловік на вулиці відібрав телефон у підлітка і відправився в СІЗО
21:00
Здай Пушкіна – допоможи ЗСУ: харківська кав’ярня оголосила про збір макулатури
20:13
Ворог ще не пустив у хід основні сили, – Машовець про цілі РФ на Харківщині
19:28
Начальника харківського КП підозрюють у розтраті майже 350 тисяч гривень
19:04
Майже рік війни: Харківщина – лідер в Україні за кількістю повітряних тривог

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «У Харкові чоловік на вулиці відібрав телефон у підлітка і відправився в СІЗО»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 23 Лютого 2023 в 21:19;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У Харкові суд обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою 38-річному чоловікові, який відібрав мобільний телефон у 12-річного підлітка.".