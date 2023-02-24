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На Харьковщине на остановке загорелся автомобиль, внутри обнаружили тело

Происшествия 09:31   24.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине на остановке загорелся автомобиль, внутри обнаружили тело

О смертельном ЧП на Харьковщине сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар в авто не был связан с боевыми действиями.

«На территории Лозовской громады, между с. Михайловка и с. Веселое, на автобусной остановке горела легковушка ВАЗ-2107, внутри которой обнаружено тело человека, личность которого устанавливается», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС также отметили, что в течение суток спасли человека из огня.

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«Во время пожара в частном доме по адресу пер. Электровозный, 20, в Харькове спасен мужчина с инвалидностью, 1950 года рождения», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковщины.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 09:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смертельном ЧП на Харьковщине сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".