На Харьковщине на остановке загорелся автомобиль, внутри обнаружили тело
О смертельном ЧП на Харьковщине сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
По информации спасателей, пожар в авто не был связан с боевыми действиями.
«На территории Лозовской громады, между с. Михайловка и с. Веселое, на автобусной остановке горела легковушка ВАЗ-2107, внутри которой обнаружено тело человека, личность которого устанавливается», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
В ГСЧС также отметили, что в течение суток спасли человека из огня.
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«Во время пожара в частном доме по адресу пер. Электровозный, 20, в Харькове спасен мужчина с инвалидностью, 1950 года рождения», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковщины.
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- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 09:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О смертельном ЧП на Харьковщине сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области".