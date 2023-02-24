На Харьковщине на остановке загорелся автомобиль, внутри обнаружили тело

О смертельном ЧП на Харьковщине сообщили в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

По информации спасателей, пожар в авто не был связан с боевыми действиями.

«На территории Лозовской громады, между с. Михайловка и с. Веселое, на автобусной остановке горела легковушка ВАЗ-2107, внутри которой обнаружено тело человека, личность которого устанавливается», — проинформировала пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

В ГСЧС также отметили, что в течение суток спасли человека из огня.

«Во время пожара в частном доме по адресу пер. Электровозный, 20, в Харькове спасен мужчина с инвалидностью, 1950 года рождения», — отметили в пресс-службе ГУ ГСЧС Харьковщины.