На Харківщині на зупинці спалахнув автомобіль, усередині виявили тіло

Про смертельну НП на Харківщині повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, пожежа в авто не була пов’язана з бойовими діями.

“На території Лозівської громади, між с. Михайлівка та с. Веселе, на автобусній зупинці горів легковик ВАЗ-2107, всередині якого виявлено тіло людини, особа якої встановлюється”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС також зазначили, що протягом доби врятували людину з вогню.

“Під час пожежі в приватному будинку за адресою пров. Електровозний, 20, у Харкові врятовано чоловіка з інвалідністю, 1950 року народження”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС Харківщини.