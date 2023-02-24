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На Харківщині на зупинці спалахнув автомобіль, усередині виявили тіло

Події 09:31   24.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині на зупинці спалахнув автомобіль, усередині виявили тіло

Про смертельну НП на Харківщині повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області.

За інформацією рятувальників, пожежа в авто не була пов’язана з бойовими діями.

“На території Лозівської громади, між с. Михайлівка та с. Веселе, на автобусній зупинці горів легковик ВАЗ-2107, всередині якого виявлено тіло людини, особа якої встановлюється”, – проінформувала пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

У ДСНС також зазначили, що протягом доби врятували людину з вогню.

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“Під час пожежі в приватному будинку за адресою пров. Електровозний, 20, у Харкові врятовано чоловіка з інвалідністю, 1950 року народження”, – зазначили у пресслужбі ГУ ДСНС Харківщини.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 09:31;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про смертельну НП на Харківщині повідомили у ГУ ДСНС України в Харківській області".