Первое видео войны, которое прислали Арестовичу, было из Харькова (видео)
Бывший советник главы ОП, успокаивавший в первые месяцы войны украинцев на официальных брифингах, опубликовал кадры, которые получил утром 24 февраля 2022 года. На них — взрывы на аэродроме Чугуева, снятые, по всей видимости, из Харькова.
«Первое видео войны, которое мне прислали, пока я собирался по звуки разрывов», — подписал Арестович.
В видео присутствует нецензурная лексика.
Видео снято, вероятно, в Харькове — в отдалении видны взрывы.
«Бомбят чугуевский аэродром, ребята. Напали русские, — говорит за кадром автор. — А по этому аэродрому (вероятно, речь об аэропорту «Харьков» — Ред.) не бомбят. Сирены не гудят, ничего не гудит. Сейчас электричество пропадет».
Читайте также: Первый день войны в Харькове: хроника 24 февраля 2022 (фото, видео)
Напомним, Алексей Арестович 17 января 2023 года повторно уволился из Офиса Президента Украины после того, как в прямом эфире допустил, как он сам определил, «принципиальную ошибку». Тогда Арестович заявил, что ракету, ударившую по многоэтажке в Днепре, сбила украинская ПВО. На самом же деле это была российская ракета Х-22 — такие ракеты система противовоздушной обороны Украины сбивать не может. Заявление Арестовича активно использовала в своих целях российская пропаганда.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Первое видео войны, которое прислали Арестовичу, было из Харькова (видео)»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 24 февраля 2023 в 08:01;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывший советник главы ОП, успокаивавший в первые месяцы войны украинцев на официальных брифингах, опубликовал кадры, которые получил утром 24 февраля 2022 года. На них — взрывы на аэродроме Чугуева, снятые, по всей видимости, из Харькова".