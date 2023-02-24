Первое видео войны, которое прислали Арестовичу, было из Харькова (видео)

Бывший советник главы ОП, успокаивавший в первые месяцы войны украинцев на официальных брифингах, опубликовал кадры, которые получил утром 24 февраля 2022 года. На них — взрывы на аэродроме Чугуева, снятые, по всей видимости, из Харькова.

«Первое видео войны, которое мне прислали, пока я собирался по звуки разрывов», — подписал Арестович.

В видео присутствует нецензурная лексика.

Видео снято, вероятно, в Харькове — в отдалении видны взрывы.

«Бомбят чугуевский аэродром, ребята. Напали русские, — говорит за кадром автор. — А по этому аэродрому (вероятно, речь об аэропорту «Харьков» — Ред.) не бомбят. Сирены не гудят, ничего не гудит. Сейчас электричество пропадет».

Напомним, Алексей Арестович 17 января 2023 года повторно уволился из Офиса Президента Украины после того, как в прямом эфире допустил, как он сам определил, «принципиальную ошибку». Тогда Арестович заявил, что ракету, ударившую по многоэтажке в Днепре, сбила украинская ПВО. На самом же деле это была российская ракета Х-22 — такие ракеты система противовоздушной обороны Украины сбивать не может. Заявление Арестовича активно использовала в своих целях российская пропаганда.