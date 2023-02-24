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Перше відео війни, яке надіслали Арестовичу, було з Харкова (відео)

Події 08:01   24.02.2023
Оксана Горун
Перше відео війни, яке надіслали Арестовичу, було з Харкова (відео)

Колишній радник голови ОП, який заспокоював у перші місяці війни українців на офіційних брифінгах, опублікував кадри, які отримав уранці 24 лютого 2022 року. На них – вибухи на аеродромі Чугуєва, зняті, імовірно, з Харкова.

“Перше відео війни, яке мені надіслали, поки я збирався під звуки розривів”, – підписав Арестович.

У відео є нецензурна лексика.

Відео знято, імовірно, в Харкові – на відстані видно вибухи.

“Бомблять чугуївський аеродром, хлопці. Напали росіяни, – каже за кадром автор. – А по цьому аеродрому (ймовірно, мова про аеропорт “Харків” – Ред.) не бомблять. Сирени не гудуть, нічого не гуде. Зараз електрика пропаде”.

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Нагадаємо, Олексій Арестович 17 січня 2023 року повторно звільнився з Офісу Президента України після того, як у прямому етері припустився, як він сам визначив, “принципової помилки”. Тоді Арестович заявив, що ракету, яка вдарила багатоповерхівкою в Дніпрі, збила українська ППО. Насправді це була російська ракета Х-22 – такі ракети система протиповітряної оборони України збивати не може. Заяву Арестовича активно використовувала зі своєю метою російська пропаганда.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 24 Лютого 2023 в 08:01;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Колишній радник голови ОП, який заспокоював у перші місяці війни українців на офіційних брифінгах, опублікував кадри, які отримав уранці 24 лютого 2022 року. На них – вибухи на аеродромі Чугуєва, зняті, імовірно, з Харкова".