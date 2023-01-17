Арестович вдруге звільнився з ОП після «принципової помилки»
17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента після реакції суспільства на його заяву про обстріл Дніпра, розмістивши його на своїй сторінці у Facebook.
Після трагічного обстрілу Дніпра, внаслідок якого на сьогодні вже 44 загиблі, серед яких є діти, Олексій Арестович під час етеру з Марком Фейгіним заявив, що будинок в Дніпрі зруйнувала ракета, збита українською ППО.
Цей меседж відразу підхопили усі прокремлівські медіа, звинувативши Україну та ЗСУ в теракті в Дніпрі, мовляв, українці самі себе вбивають.
Після скандалу Арестович спершу вибачився за свої слова, потім, не побачивши відповідної реакції з боку ОП на скандал, відмовився від власних вибачень. І почав наполягати, що він взагалі-то правий.
Через скандал, викликаний словами Арестовича, коментар радника ОП довелося спростовувати навіть Міністерству оборони. Яке повідомило, що жодного разу ЗСУ не збивали крилаті ракети Х-22.
16 січня нардепи ВР почали збирати підписи під зверненням до голови ОП Андрія Єрмака з проханням звільнити Арестовича.
І от 17 січня Арестович у себе на сторінці на Facebook повідомив, що він написав заяву про звільнення з посади радника ОП.
“Написав заяву про звільнення з посади.
Хочу показати приклад цивілізованої поведінки:
– принципова помилка, отже, у відставку”, – написав Арестович.
Але вже через деякий час нагадав, що звільнявся раніше з цієї посади, але повернувся, бо почалася війна.
На звільнення Арестовича вже відреагувала Соня Кошкіна, співвласник та шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег».
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 13:26;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента після реакції суспільства на його заяву про обстріл Дніпра, розмістивши його на своїй сторінці у Facebook.".