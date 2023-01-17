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Арестович вдруге звільнився з ОП після «принципової помилки»

Суспільство 13:26   17.01.2023
Оксана Якушко
Арестович вдруге звільнився з ОП після «принципової помилки»

17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента після реакції суспільства на його заяву про обстріл Дніпра, розмістивши його на своїй сторінці у Facebook.

Після трагічного обстрілу Дніпра, внаслідок якого на сьогодні вже 44 загиблі, серед яких є діти, Олексій Арестович під час етеру з Марком Фейгіним заявив, що будинок в Дніпрі зруйнувала ракета, збита українською ППО.

Цей меседж відразу підхопили усі прокремлівські медіа, звинувативши Україну та ЗСУ в теракті в Дніпрі, мовляв, українці самі себе вбивають.

Після скандалу Арестович спершу вибачився за свої слова, потім, не побачивши відповідної реакції з боку ОП на скандал, відмовився від власних вибачень. І почав наполягати, що він взагалі-то правий.

Через скандал, викликаний словами Арестовича, коментар радника ОП довелося спростовувати навіть Міністерству оборони. Яке повідомило, що жодного разу ЗСУ не збивали крилаті ракети Х-22.

16 січня нардепи ВР почали збирати підписи під зверненням до голови ОП Андрія Єрмака з проханням звільнити Арестовича.

І от 17 січня Арестович у себе на сторінці на Facebook повідомив, що він написав заяву про звільнення з посади радника ОП.

“Написав заяву про звільнення з посади.
Хочу показати приклад цивілізованої поведінки:
– принципова помилка, отже, у відставку”, – написав Арестович.


Але вже через деякий час нагадав, що звільнявся раніше з цієї посади, але повернувся, бо почалася війна.

На звільнення Арестовича вже відреагувала Соня Кошкіна, співвласник та шеф-редактор інтернет-видання «Лівий берег».



“Я діко ізвіняюсь, канєшна, але де ж це мала місце «принципова помилка»?
Просто по порядку
1. Спочатку він вибачився, пославшись на втому.
2. Потім вибачення відкликав, бо все ще раз уважно переслухав і ніякої крамоли не знайшов
3. А тепер – «принципова помилка». Звідки ж вона взялась, цікаво? Десь по дорозі намалювалася?
До речі.
Нагадаю, що незадовго до великої війни Арестович вже йшов з ОП. З гучними поясненнями про незгоду з політикою.
А потім якось тихенько повернувся. Ніби й не було нічого. Без жодних пояснень. Як думаєте, цього разу аналогічно буде?” – розмірковує Кошкіна.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , , , ;

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    • Ви читали новину: «Арестович вдруге звільнився з ОП після «принципової помилки»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 17 Січня 2023 в 13:26;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "17 січня Олексій Арестович написав заяву про звільнення з посади радника Офісу президента після реакції суспільства на його заяву про обстріл Дніпра, розмістивши його на своїй сторінці у Facebook.".