Арестович повторно уволился из ОП из-за «принципиальной ошибки»

17 января Алексей Арестович написал заявление об освобождении от должности советника Офиса президента после реакции общества на его заявление об обстреле Днепра, разместив его на своей странице в Facebook.

После трагического обстрела Днепра, в результате которого на сегодня уже 44 погибших, среди которых есть дети, Алексей Арестович во время эфира с Марком Фейгиным заявил, что дом в Днепре разрушила ракета, сбитая украинским ПВО.

Этот месседж сразу подхватили все прокремлевские СМИ, обвинив Украину и ВСУ в теракте в Днепре, мол, украинцы сами себя убивают.

После скандала Арестович сначала извинился за свои слова, затем, не увидев ответной реакции со стороны ОП на скандал, отказался от собственных извинений. И начал настаивать, что он вообще-то прав.

Из-за скандала, вызванного словами Арестовича, комментарий советника ОП пришлось опровергать даже Министерству обороны, сообщив, что ни разу ВСУ не сбивали крылатые ракеты Х-22.

16 января нардепы ВР начали собирать подписи под обращением к главе ОП Андрею Ермаку с просьбой уволить Арестовича.

И вот 17 января Арестович у себя на странице в Facebook сообщил, что он написал заявление об уходе с должности советника ОП.

«Написал заявление об уходе с должности.

Хочу показать пример цивилизованного поведения:

— принципиальная ошибка, значит, в отставку», — сообщил Арестович.



Но уже через некоторое время напомнил, что уже увольнялся раньше с этой должности, но вернулся, потому что началась война.

На увольнение Арестовича уже отреагировала Соня Кошкина, совладелец и шеф-редактор интернет-издания «Левый берег».



«Я дико извиняюсь, конешная, но где же это имело место «принципиальная ошибка»?

Просто по порядку

1. Сначала он извинился, сославшись на усталость.

2. Потом прощения отозвал, потому что все еще внимательно переслушал и никакой крамолы не нашел

3. А теперь – «принципиальная ошибка». Откуда она взялась, интересно? Где-то по дороге нарисовалась?

Кстати говоря. Напомню, что незадолго до войны Арестович уже уходил из ОП. С громкими пояснениями о несогласии с политикой. А потом как-то тихонько вернулся. Как будто и не было ничего. Без объяснений. Как думаете, в этот раз аналогично будет? – размышляет Кошкина.