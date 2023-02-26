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Терехов: Харьковчане очень внимательно относятся к возможным корректировщикам

Общество 15:14   26.02.2023
Оксана Якушко
Терехов: Харьковчане очень внимательно относятся к возможным корректировщикам

Все жители города очень внимательно относятся к тем, кто может наводить огонь рф, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.

«Сейчас все харьковчане очень внимательно относятся к коллаборантам, к тем, кто может наводить огонь рф по объектам критической инфраструктуры и жилым домам», — отметил Терехов.

Из-за обстрелов российских оккупантов в Харькове разрушены более 5 тысяч домов. И чаще всего Харьков обстреливают с территории Белгорода ракетами С-300, сообщил Терехов.

«Очень большое разрушение нанесли нам российские агрессоры. Более 5 тысяч домов, которые разрушены. 500 из них совсем не подлежит реконструкции или восстановлению. Хочу сказать, что на сегодня 150 тысяч харьковчан находятся без крова. В прошлом году нам удалось отремонтировать 135 домов, из которых 66 имели очень сильные разрушения. Эти дома из всех районов, и конечно, из Северной Салтовки», – рассказал Терехов.

Для полного восстановления города городские власти ведут переговоры с разными партнерами и институтами. Кто-то из них уже сейчас рассматривает варианты помощи, кто-то ждет победу, отметил мэр.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 26 февраля 2023 в 15:14;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Все жители города очень внимательно относятся к тем, кто может наводить огонь рф, заявил мэр Харькова Игорь Терехов в эфире телемарафона.".