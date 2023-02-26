Терехов: Харків’яни дуже пильно ставляться до можливих корегувальників

Усі мешканці міста дуже уважно ставляться до тих, хто може наводити вогонь рф, заявив мер Харкова Ігор Терехов в ефірі телемарафону.

«Зараз усі харків’яни дуже пильно ставляться до колоборантів, до тих, хто може наводити вогонь рф по об’єктах критичної інфраструктури та житлових будинках», – зазначив Терехов.

Наразі через обстріли російських окупантів у Харкові зруйновано більше 5 тисяч будинків. І найчастіше Харків обстрілюють з території Бєлгорода ракетами С-300, повідомив Терехов.

«Дуже великої руйнації нанесли нам російські агресори. Більше ніж 5 тисяч будинків, які зруйновані. 500 з них зовсім не підлягає реконструкції чи відновленню. Хочу сказати, що на сьогодні 150 тисяч харків’ян перебувають без даху над головою. У минулому році нам вдалося відремонтувати 135 будинків, з яких 66 мали дуже сильні руйнації. Ці будинки з усіх районів, і звичайно, з Північної Салтівки», – розповів Терехов.

Для повної відбудови міста міська влада веде переговори з різними партнерами та інституціями. Хтось із них вже зараз розглядає варіанти допомоги, хтось чекає на перемогу, зазначив мер.