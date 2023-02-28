На Харьковщине утром мужчина подорвался на мине — Синегубов
Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от вражеских мин «Лепесток» — на сей раз в Чугуевском районе.
«Сегодня утром в с. Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине «Лепесток» взорвался 60-летний мужчина, находившийся на своем земельном участке. Госпитализирован с осколочным ранением», — написал Синегубов в telegram.
Также начальник ХОВА сообщил об обстрелах области за сутки.
«Вчера, после 12:00, в результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены 8 жилых домов и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших. В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом», — отметил Синегубов.
Читайте также: Полиция сообщила подробности о подрыве на мине жителя Изюма
Ранее начальник харьковской полиции Владимир Тимошко заявлял, что случаи подрывов на минах на Харьковщине происходят практически ежедневно. По прогнозам полицейского, с наступлением весны подобные ЧП могут участиться — ведь большинство дач и загородных домов в Харьковской области заминированы врагом.
Новости по теме:
Вы читали новость: «На Харьковщине утром мужчина подорвался на мине — Синегубов»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 08:49;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от вражеских мин «Лепесток» — на сей раз в Чугуевском районе".