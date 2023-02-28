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На Харьковщине утром мужчина подорвался на мине — Синегубов

Происшествия 08:49   28.02.2023
Оксана Горун
На Харьковщине утром мужчина подорвался на мине — Синегубов Фото: пресс-служба Восточного ОТО НГУ

Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от вражеских мин «Лепесток» — на сей раз в Чугуевском районе.

«Сегодня утром в с. Волохов Яр Чугуевского района на противопехотной мине «Лепесток» взорвался 60-летний мужчина, находившийся на своем земельном участке. Госпитализирован с осколочным ранением», — написал Синегубов в telegram.

Также начальник ХОВА сообщил об обстрелах области за сутки.

«Вчера, после 12:00, в результате обстрела с. Волчанские Хутора Чугуевского района повреждены 8 жилых домов и хозяйственные постройки. К счастью, без пострадавших. В Купянске в результате вражеских обстрелов поврежден частный жилой дом», — отметил Синегубов.

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    • Ранее начальник харьковской полиции Владимир Тимошко заявлял, что случаи подрывов на минах на Харьковщине происходят практически ежедневно. По прогнозам полицейского, с наступлением весны подобные ЧП могут участиться — ведь большинство дач и загородных домов в Харьковской области заминированы врагом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 08:49;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил об очередном пострадавшем от вражеских мин «Лепесток» — на сей раз в Чугуевском районе".