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На Харківщині вранці чоловік підірвався на міні – Синєгубов

Події 08:49   28.02.2023
Оксана Горун
На Харківщині вранці чоловік підірвався на міні – Синєгубов Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергового постраждалого від ворожих мін “Пелюстка” – цього разу в Чугуївському районі.

“Сьогодні зранку в с. Волохів Яр Чугуївського району на протипіхотній міні “Пелюстка” підірвався 60-річний чоловік, який перебував на своїй земельній ділянці. Госпіталізований з осколковим пораненням”, – написав Синєгубов у телеграмі.

Також начальник ХОВА повідомив про обстріли області за добу.

Вчора, після 12:00, внаслідок обстрілу с. Вовчанські Хутори Чугуївського району пошкоджено 8 житлових будинків та господарчі споруди. На щастя, без постраждалих. У Куп’янську внаслідок ворожого обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок“, – зазначив Синєгубов.

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    • Раніше начальник харківської поліції Володимир Тимошко заявляв, що випадки підривів на мінах на Харківщині трапляються практично щодня. За прогнозами поліцейського, з настанням весни подібні НП можуть почастішати – адже більшість дач та заміських будинків у Харківській області заміновані ворогом.

    Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 08:49;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив про чергового постраждалого від ворожих мін “Пелюстка” – цього разу в Чугуївському районі".