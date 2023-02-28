Поймали депутата, руководившего здравоохранением Купянска в оккупации
Должность «и.о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» в период оккупации не украсила коллаборанту резюме, а стала поводом вручить ему подозрение.
«Очередным приспешником оккупантов оказался депутат Купянского районного совета Харьковской области, который проявил свою приверженность рф во время оккупации Купянского района. По данным следствия, подозреваемый пошел на сотрудничество с захватчиками и добровольно вступил в должность так называемого «и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области». Подозреваемый отвечал за сферу здравоохранения на оккупированной территории и выполнял организационно-распорядительные и административно-хозяйственные функции под руководством представителей рф», — проинформировала пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.
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За всю описанную деятельность «руководителю здравоохранения Купянского района» сообщили о подозрении в коллаборационизме. Депутата задержали, он — в СИЗО.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 11:26;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Должность «и.о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области» в период оккупации не украсила коллаборанту резюме, а стала поводом вручить ему подозрение".