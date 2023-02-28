Спіймали депутата, який керував охороною здоров’я Куп’янська в окупації

Посада “и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области” у період окупації не прикрасила колаборанту резюме, а стала підставою вручити йому підозру.

“Черговим поплічником окупантів виявився депутат Куп’янської районної ради Харківської області, який виявив свою прихильність до рф під час окупації Куп’янського району. За даними слідства, підозрюваний пішов на співпрацю із загарбниками та добровільно обійняв посаду так званого “и. о. начальника отдела здравоохранения Временной гражданской администрации Купянского района Харьковской области”. Підозрюваний відповідав за сферу охорони здоров’я на окупованій території та виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції під керівництвом представників рф”, – проінформувала пресслужба Харківської обласної прокуратури.

За всю описану діяльність “керівнику охорони здоров’я Куп’янського району” повідомили про підозру в колабораціонізмі. Депутата затримали, він – у СІЗО.