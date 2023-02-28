СБУ: На 5 лет с конфискацией имущества осудили коллаборантку с Харьковщины

По материалам СБУ осудили одну из руководителей оккупационной администрации Изюмского района Харьковской области.

Коллаборанткой оказалась 44-летняя жительница Изюмского района Харьковской области, бывшая глава созданного оккупантами «Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации». До войны она работала в местном здании культуры.

СБУ задержала злоумышленницу в середине декабря на деоккупированных территориях Харьковской области.

В июне, в начале своей коллаборационной «карьеры», женщина заняла должность так называемого «помощника начальника отдела села Морозовка» в оккупационной администрации. В этой должности она собирала для оккупантов списки и паспортные данные местных жителей.

В августе вражеская приспешница пошла на повышение и стала «начальником Савинского территориального отдела Изюмской ВГА». Возглавив отдел, женщина непосредственно участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей и занималась оформлением работников, готовых сотрудничать с врагом.

На основании собранных СБУ доказательств женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил ее к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти или органах местного самоуправления сроком 10 лет, и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.

Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Изюмского райуправления полиции при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры.