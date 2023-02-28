СБУ: На 5 лет с конфискацией имущества осудили коллаборантку с Харьковщины
По материалам СБУ осудили одну из руководителей оккупационной администрации Изюмского района Харьковской области.
Коллаборанткой оказалась 44-летняя жительница Изюмского района Харьковской области, бывшая глава созданного оккупантами «Савинского территориального отдела Изюмской военно-гражданской администрации». До войны она работала в местном здании культуры.
СБУ задержала злоумышленницу в середине декабря на деоккупированных территориях Харьковской области.
В июне, в начале своей коллаборационной «карьеры», женщина заняла должность так называемого «помощника начальника отдела села Морозовка» в оккупационной администрации. В этой должности она собирала для оккупантов списки и паспортные данные местных жителей.
В августе вражеская приспешница пошла на повышение и стала «начальником Савинского территориального отдела Изюмской ВГА». Возглавив отдел, женщина непосредственно участвовала в совещаниях руководителей отделов оккупационных властей и занималась оформлением работников, готовых сотрудничать с врагом.
На основании собранных СБУ доказательств женщину признали виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области приговорил ее к 5 годам лишения свободы с лишением права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных функций в органах государственной власти или органах местного самоуправления сроком 10 лет, и с конфискацией всего принадлежащего ей имущества.
Разоблачение и документирование противоправной деятельности осуществляли сотрудники СБУ Харьковской области совместно со следователями Изюмского райуправления полиции при процессуальном руководстве Изюмской окружной прокуратуры.
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- • Дата публикации материала: 28 февраля 2023 в 15:48;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По материалам СБУ осудили одну из руководителей оккупационной администрации Изюмского района Харьковской области.".