СБУ: На 5 років з конфіскацією майна засудили колаборантку з Харківщини
За матеріалами СБУ засудили одну із керівниць окупаційної адміністрації Ізюмського району Харківської області.
Колаборанткою виявилася 44-річна мешканка Ізюмського району Харківської області, колишня очільниця створеного оккупантами “Савінського територіального відділу Ізюмської військово-цивільної адміністрації”. До війни вона працювала біля місцевого будинку культури.
СБУ затримала зловмисницю у середині грудня на деокупованих територіях Харківської області.
У червні, на початку своєї колабораційної “кар’єри”, жінка обійняла посаду так званого “помічника начальника відділу села Морозівка” в окупаційній адміністрації Росії. На цій посаді вона збирала для окупантів списки та паспортні дані місцевих мешканців.
У серпні ворожа поплічниця пішла на підвищення і стала «начальником Савинського територіального відділу Ізюмської ВДА». Очоливши відділ, жінка безпосередньо брала участь у нарадах керівників відділів окупаційної влади та займалася оформленням працівників, які були готові співпрацювати з врагом.
На підставі зібраних СБУ доказів жінку визнали винною у вчиненні злочину, передбаченого ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність).
Новомосковський міськрайонний суд Дніпропетровської області засудив її до 5 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих функцій в органах державної влади чи органах місцевого самоврядування строком на 10 років, та з конфіскацією всього належного їй майна.
Викриття та документування протиправної діяльності здійснювали співробітники СБУ Харківської області спільно зі слідчими Ізюмського райуправління поліції за процесуального керівництва Ізюмської окружної прокуратури.
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- • Дата публікації матеріалу: 28 Лютого 2023 в 15:48;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "За матеріалами СБУ засудили одну із керівниць окупаційної адміністрації Ізюмського району Харківської області.".