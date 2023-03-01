Live
  • Среда 01.03.2023
    • Харьков
  •   0°С
  • USD 36.57
  • EUR 38.82
    • 🟢

Грабил женщин в лифтах: на Харьковщине в тюрьму отправили разбойника

Происшествия 10:42   01.03.2023
Оксана Горун
Грабил женщин в лифтах: на Харьковщине в тюрьму отправили разбойника

Мужчина нападал на женщин в Харькове и Чугуеве в 2020 — 2021 годах. Его отправили за решетку на семь с половиной лет.

«Установлено, что в декабре 2020 года в Харькове злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину. Мужчина зашел за потерпевшей в лифт и, угрожая предметом, похожим на нож, заставил ее отдать ему кошелек. Дальнейшие разбойные нападения злоумышленник совершал уже в Чугуеве. В январе 2021 года его жертвами стали две женщины. У одной из них мужчина отобрал сумку прямо на улице, а у другой отобрал денежные средства в лифте, используя нож для устрашения пострадавших», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Читайте также: Нападал в лифте на девушек. Полиция задержала серийного насильника в Харькове

Как оказалось, ранее разбойника уже привлекали к уголовной ответственности — за аналогичные преступления. Так что суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. Срок на апелляционное обжалование еще длится.

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

10:42
Грабил женщин в лифтах: на Харьковщине в тюрьму отправили разбойника
16:28
В Харьковской области государству вернули в собственность скифский курган
15:48
СБУ: На 5 лет с конфискацией имущества осудили коллаборантку с Харьковщины
11:26
Поймали депутата, руководившего здравоохранением Купянска в оккупации
15:06
12 лет «светит» коллаборанту с Харьковщины, организовавшему референдум РФ

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «Грабил женщин в лифтах: на Харьковщине в тюрьму отправили разбойника»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 1 марта 2023 в 10:42;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мужчина нападал на женщин в Харькове и Чугуеве в 2020 — 2021 годах. Его отправили за решетку на семь с половиной лет".