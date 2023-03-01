Грабил женщин в лифтах: на Харьковщине в тюрьму отправили разбойника

Мужчина нападал на женщин в Харькове и Чугуеве в 2020 — 2021 годах. Его отправили за решетку на семь с половиной лет.

«Установлено, что в декабре 2020 года в Харькове злоумышленник совершил разбойное нападение на женщину. Мужчина зашел за потерпевшей в лифт и, угрожая предметом, похожим на нож, заставил ее отдать ему кошелек. Дальнейшие разбойные нападения злоумышленник совершал уже в Чугуеве. В январе 2021 года его жертвами стали две женщины. У одной из них мужчина отобрал сумку прямо на улице, а у другой отобрал денежные средства в лифте, используя нож для устрашения пострадавших», — сообщили подробности в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Как оказалось, ранее разбойника уже привлекали к уголовной ответственности — за аналогичные преступления. Так что суд приговорил его к 7 годам и 6 месяцам тюрьмы. Срок на апелляционное обжалование еще длится.