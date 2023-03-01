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Грабував жінок у ліфтах: на Харківщині до в’язниці відправили розбійника

Події 10:42   01.03.2023
Оксана Горун
Грабував жінок у ліфтах: на Харківщині до в’язниці відправили розбійника

Чоловік нападав на жінок у Харкові та Чугуєві у 2020 – 2021 роках. Його відправили за ґрати на сім із половиною років.

“Встановлено, що у грудні 2020 року в Харкові зловмисник вчинив розбійний напад на жінку. Чоловік зайшов за потерпілою в ліфт та, погрожуючи предметом, схожим на ніж, змусив її віддати йому гаманець. Подальші розбійні напади зловмисник вчиняв вже у Чугуєві. У січні 2021 року його жертвами стали ще дві жінки. У однієї з них чоловік відібрав сумку просто на вулиці, а в іншої відібрав грошові кошти у ліфті, використовуючи ніж для залякування потерпілих“, – повідомили у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Як виявилось, раніше розбійника вже притягали до кримінальної відповідальності – за аналогічні злочини. Отже, суд засудив його до 7 років та 6 місяців в’язниці. Термін на апеляційне оскарження ще триває.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 10:42;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Чоловік нападав на жінок у Харкові та Чугуєві у 2020 – 2021 роках. Його відправили за ґрати на сім із половиною років".