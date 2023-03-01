Под суд пойдет коллаборант, сдавший военным рф директора школы на Харьковщине

До 10 лет за решеткой грозит коллаборанту, работавшему в оккупационной администрации рф, сообщила Харьковская областная прокуратура.

Во время оккупации села Лесная Стенка 61-летний местный житель сотрудничал с российскими захватчиками. В июне 2022 года он добровольно вступил в должность «и.о. помощника начальника Куриловского территориального отдела» в так называемой «ВГА Купянского района Харьковской области».

Именно по указанию «должностного» псевдоправоохранители пришли в дом директора школы, которая имела проукраинскую позицию. Когда село оккупировали, женщина спрятала у себя дома ноутбуки, печать, штампы образовательного учреждения, чтобы оккупанты не разграбили все. «Полицейские» отобрали у директора имущество школы и привезли в кабинет «чиновника».

Купянская окружная прокуратура Харьковской области направила в Новомосковский горрайонный суд Днепропетровской области обвинительный акт в отношении 61-летнего мужчины по факту коллаборационной деятельности (ч. 5 ст. 111-1 УК Украины).

В настоящее время обвиненный под стражей.

Досудебное расследование проводил СВ Купянского РИН ГУНП в Харьковской области при оперативном сопровождении сотрудников СБУ в Харьковской области.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком от 10 до 15 лет и с конфискацией имущества или без таковой.

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