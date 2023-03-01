Під суд піде колаборант, який здав армії рф директорку школи на Харківщині
До 10 років за ґратами загрожує колаборанту, який працював в окупаційній адміністрації рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.
Під час окупації села Лісна Стінка 61-річний місцевий мешканець співпрацював із російськими загарбниками. У червні 2022 року він добровільно обійняв посаду «в.о. помічника начальника Курилівського територіального відділу» у так званій «ВЦА Куп’янського району Харківської області».
Саме за вказівкою «посадовця» псевдоправоохоронці прийшли до будинку директорки школи, яка мала проукраїнську позицію. Коли село окупували, жінка сховала у себе вдома ноутбуки, печатку, штампи освітнього закладу, аби окупанти не розграбували все. «Поліцейські» відібрали у директорки майно школи та привезли в кабінет «посадовця».
Куп’янська окружна прокуратура Харківської області направила до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області обвинувальний акт щодо 61-річного чоловіка за фактом колабораційної діяльності (ч. 5 ст. 111-1 КК України).
Наразі обвинувачений під вартою.
Досудове розслідування проводив СВ Куп’янського РВП ГУНП в Харківській області за оперативного супроводу співробітників СБУ в Харківській області.
Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від 10 до 15 років та з конфіскацією майна або без такої.
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- • Дата публікації матеріалу: 1 Березня 2023 в 12:56;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "До 10 років за ґратами загрожує колаборанту, який працював в окупаційній адміністрації рф, повідомила Харківська обласна прокуратура.".