Ехал пьяным и убил кума: виновника смертельного ДТП на Харьковщине приговорили

Водитель, который сел за руль пьяным, потерял управление, машина перевернулась, погиб пассажир авто.

Суд приговорил 41-летнего жителя Харьковщины к семи годам за решеткой.

«Прокуроры в суде доказали, что в июне 2021 года мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, ехал вместе со своим кумом по автодороге «Харьков-Змиев-Балаклея» в направлении г. Змиев. Водитель не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся. Водитель выжил, пассажир от полученных травм погиб в карете скорой помощи. В суде обвиняемый свою вину не признал и все отрицал», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

Обвинительный приговор мужчине вынес Змиевской райсуд 1 марта 2023 года. Виновника ДТП отправляют за решетку на семь лет и еще на семь — лишают права управлять транспортными средствами. Виновного взяли под стражу в зале суда, но он еще может подать апелляцию.