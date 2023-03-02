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Ехал пьяным и убил кума: виновника смертельного ДТП на Харьковщине приговорили

Происшествия 11:21   02.03.2023
Оксана Горун
Ехал пьяным и убил кума: виновника смертельного ДТП на Харьковщине приговорили

Водитель, который сел за руль пьяным, потерял управление, машина перевернулась, погиб пассажир авто.

Суд приговорил 41-летнего жителя Харьковщины к семи годам за решеткой.

«Прокуроры в суде доказали, что в июне 2021 года мужчина, управляя автомобилем в нетрезвом состоянии, ехал вместе со своим кумом по автодороге «Харьков-Змиев-Балаклея» в направлении г. Змиев. Водитель не справился с управлением. В результате автомобиль перевернулся. Водитель выжил, пассажир от полученных травм погиб в карете скорой помощи. В суде обвиняемый свою вину не признал и все отрицал», — сообщила пресс-служба Харьковской областной прокуратуры.

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Обвинительный приговор мужчине вынес Змиевской райсуд 1 марта 2023 года. Виновника ДТП отправляют за решетку на семь лет и еще на семь — лишают права управлять транспортными средствами. Виновного взяли под стражу в зале суда, но он еще может подать апелляцию.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 11:21;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Водитель, который сел за руль пьяным, потерял управление, машина перевернулась, погиб пассажир авто".