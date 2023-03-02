Їхав п’яним і вбив кума: винуватця смертельної ДТП на Харківщині засудили
Водій, який сів за кермо п’яним, втратив керування, машина перекинулася, загинув пасажир авто.
Суд засудив 41-річного мешканця Харківщини до семи років за ґратами.
“Прокурори у суді довели, що у червні 2021 року чоловік, керуючи автомобілем у нетверезому стані, їхав разом зі своїм кумом по автодорозі “Харків-Зміїв-Балаклія” у напрямку м. Зміїв. Водій не впорався з керуванням. Внаслідок цього автомобіль перевернувся. Водій вижив, пасажир від отриманих травм загинув у кареті швидкої допомоги. У суді обвинувачений свою вину не визнав та все заперечував“, — повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.
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Обвинувальний вирок чоловіку ухвалив Зміївський райсуд 1 березня 2023 року. Винуватця ДТП відправляють за ґрати на сім років та ще на сім – позбавляють права керувати транспортними засобами. Винного взяли під варту в залі суду, але він ще може подати апеляцію.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 11:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Водій, який сів за кермо п’яним, втратив керування, машина перекинулася, загинув пасажир авто".