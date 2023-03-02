На Харьковщине на пожарах погибли четверо, женщина — в ожоговом центре
За минувшие сутки на Харьковщине случилось сразу несколько смертельных пожаров.
«В 08:13 возник пожар в частном доме, расположенном в селе Петровское Изюмского района по ул. Молодежной, 9. Там обнаружены тела двух погибших. Огонь ликвидирован силами местной пожарной команды в 09:15. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Второй смертельный пожар случился сегодня утром, 2 марта в 5:30, в Богодухова. Горел заброшенный дом на ул. Моргунова, 20.
«Во время пожаротушения в ячейке пожара обнаружены тела двух погибших лиц, данные которых устанавливаются. Огонь был ликвидирован в 06:45. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.
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Кроме того, пожилая женщина пострадала во время пожара в девятиэтажке в Харькове. ЧП случилось после 21:00 1 марта.
«В ее квартире, расположенной на шестом этаже жилой девятиэтажки на пр. Героев Труда, 28б, горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Спасенная получила ожоги и была госпитализирована в ожоговый центр. В 22:22 возгорание было ликвидировано», — проинформировали спасатели..
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- • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 08:55;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине случилось сразу несколько смертельных пожаров".