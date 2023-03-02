Live
  • Четверг 02.03.2023
    • Харьков
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

На Харьковщине на пожарах погибли четверо, женщина — в ожоговом центре

Происшествия 08:55   02.03.2023
Оксана Горун
На Харьковщине на пожарах погибли четверо, женщина — в ожоговом центре

За минувшие сутки на Харьковщине случилось сразу несколько смертельных пожаров.

«В 08:13 возник пожар в частном доме, расположенном в селе Петровское Изюмского района по ул. Молодежной, 9. Там обнаружены тела двух погибших. Огонь ликвидирован силами местной пожарной команды в 09:15. По предварительным данным, причиной возникновения пожара стало нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического обогревателя», — сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Второй смертельный пожар случился сегодня утром, 2 марта в 5:30, в Богодухова. Горел заброшенный дом на ул. Моргунова, 20.

«Во время пожаротушения в ячейке пожара обнаружены тела двух погибших лиц, данные которых устанавливаются. Огонь был ликвидирован в 06:45. Причина возникновения возгорания устанавливается», — отметили в ГСЧС.

Читайте также: РФ минирует границу к северо-западу от Харькова, наступать не собираются — ISW

Кроме того, пожилая женщина пострадала во время пожара в девятиэтажке в Харькове. ЧП случилось после 21:00 1 марта.

«В ее квартире, расположенной на шестом этаже жилой девятиэтажки на пр. Героев Труда, 28б, горели домашние вещи на площади 2 квадратных метра. Спасенная получила ожоги и была госпитализирована в ожоговый центр. В 22:22 возгорание было ликвидировано», — проинформировали спасатели..

Автор: Оксана Горун

Новости по теме:

08:55
На Харьковщине на пожарах погибли четверо, женщина — в ожоговом центре
20:15
На Харьковщине электрообогреватель убил двух людей (фото)
17:51
В Харькове почтили память 31 погибшего во время ракетной атаки на ХОВА
11:55
Ракетный удар по ХОВА: через год на здании повесили баннер в память о погибших
08:39
Артударом по Харьковщине повреждено восемь частных домов — ГСЧС

  • Категории: Происшествия, Харьков; Теги: , , ;

  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости в нашего бота.

    • Вы читали новость: «На Харьковщине на пожарах погибли четверо, женщина — в ожоговом центре»; из категории Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

    • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
    • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
    • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 08:55;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "За минувшие сутки на Харьковщине случилось сразу несколько смертельных пожаров".