Live
  • Четвер 02.03.2023
    • Харків
  •   -1°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.08
    • 🟢

На Харківщині на пожежах загинули четверо, жінка – в опіковому центрі

Події 08:55   02.03.2023
Оксана Горун
На Харківщині на пожежах загинули четверо, жінка – в опіковому центрі

Минулої доби на Харківщині сталося одразу кілька смертельних пожеж.

“О 08:13 виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Петрівське Ізюмського району на вул. Молодіжній, 9. Там виявлено тіла 2-х загиблих осіб. Вогонь ліквідований силами місцевої пожежної команди о 09:15. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.

Друга смертельна пожежа сталася сьогодні вранці, 2 березня о 5:30, у Богодухові. Горів покинутий будинок на вул. Моргунова, 20

“Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла двох загиблих осіб, дані яких встановлюються. Вогонь було ліквідовано о 06:45. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – зазначили в ДСНС.

Читайте також:  РФ мінує кордон на північний захід від Харкова, наступати не збираються – ISW

Крім того, жінка похилого віку постраждала під час пожежі в дев’ятиповерхівці в Харкові. НП сталася після 21:00 1 березня.

“В її квартирі, розташованій на 6-му поверсі житлової 9-типоверхівки на пр. Героїв Праці, 28б, горіли домашні речі на площі 2 кв.м. Врятована отримала опіки і була госпіталізована до опікового центру. О 22:22 загорання ліквідували”, — поінформували рятувальники.

Автор: Оксана Горун

Новини за темою:

20:15
На Харківщині електрообігрівач убив двох людей (фото)
17:51
У Харкові вшанували пам’ять 31 загиблого під час ракетної атаки на ХОВА
11:55
Удар по ХОВА: рік потому на будівлі з’явився банер на згадку про загиблих
08:39
Артударом по Харківщині пошкоджено вісім приватних будинків – ДСНС
08:26
ДСНС: На Харківщині горіли будинки і гаражі через обстріли

  • Категорії: Події, Харків; Теги: , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «На Харківщині на пожежах загинули четверо, жінка – в опіковому центрі»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 08:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині сталося одразу кілька смертельних пожеж".