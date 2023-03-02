На Харківщині на пожежах загинули четверо, жінка – в опіковому центрі
Минулої доби на Харківщині сталося одразу кілька смертельних пожеж.
“О 08:13 виникла пожежа у приватному будинку, розташованому у селі Петрівське Ізюмського району на вул. Молодіжній, 9. Там виявлено тіла 2-х загиблих осіб. Вогонь ліквідований силами місцевої пожежної команди о 09:15. За попередніми даними, причиною виникнення пожежі стало порушення правил пожежної безпеки під час експлуатації електричного обігрівача”, – повідомила пресслужба ГУ ДСНС України в Харківській області.
Друга смертельна пожежа сталася сьогодні вранці, 2 березня о 5:30, у Богодухові. Горів покинутий будинок на вул. Моргунова, 20
“Під час пожежогасіння в осередку пожежі виявлено тіла двох загиблих осіб, дані яких встановлюються. Вогонь було ліквідовано о 06:45. Причина виникнення загоряння встановлюється”, – зазначили в ДСНС.
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Крім того, жінка похилого віку постраждала під час пожежі в дев’ятиповерхівці в Харкові. НП сталася після 21:00 1 березня.
“В її квартирі, розташованій на 6-му поверсі житлової 9-типоверхівки на пр. Героїв Праці, 28б, горіли домашні речі на площі 2 кв.м. Врятована отримала опіки і була госпіталізована до опікового центру. О 22:22 загорання ліквідували”, — поінформували рятувальники.
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- • Дата публікації матеріалу: 2 Березня 2023 в 08:55;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Минулої доби на Харківщині сталося одразу кілька смертельних пожеж".