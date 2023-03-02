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Жадан проведет благотворительное поэтическое выступление в Харькове

Анонсы 08:19   02.03.2023
Оксана Горун
Жадан проведет благотворительное поэтическое выступление в Харькове

Писатель и музыкант Сергей Жадан выступит в театре кукол, чтобы собрать деньги для харьковских волонтеров.

О готовящемся поэтическом вечере Жадан сообщил на своей странице в facebook.

«Дорогие братья и сестры в Харькове. Вы время от времени сетуете, что давно не было поэтических выступлений в нашем, исполненном поэзии, городе. Идя навстречу пожеланиям прогрессивной общественности, вместе с театром кукол делаем благотворительный вечер в поддержку харьковских волонтеров. Приходите – почитаю из новой книги», — написал Жадан.

Благотворительное мероприятие в театре кукол запланировано на 18:00 28 марта. В анонсе на сайте internet-bilet отмечают, что на поэтическом вечере можно будет не только послушать стихотворения, но и купить книги с автографом автора.

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Продолжительность мероприятия, по плану, — 90 минут + 60 минут автограф сессии. Стоимость билетов — от 200 до 300 грн.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Анонсы, Культура, Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 2 марта 2023 в 08:19;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Писатель и музыкант Сергей Жадан выступит в театре кукол, чтобы собрать деньги для харьковских волонтеров".