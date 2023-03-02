Жадан проведе благодійний поетичний виступ у Харкові

Письменник та музикант Сергій Жадан виступить у театрі ляльок, щоб зібрати гроші для харківських волонтерів.

Про поетичний вечір, що готується, Жадан повідомив на своїй сторінці у фейсбуці.

“Дорогі брати і сестри в Харкові. Ви час від часу нарікаєте, що давно не було поетичних виступів у нашому, сповненому поезії, місті. Тож, ідучи назустріч побажанням прогресивної громадськості, разом із театром ляльок робимо благодійний вечір на підтримку харківських волонтерів. Приходьте – почитаю з нової книжки”, – написав Жадан.

Благодійний захід у театрі ляльок заплановано на 18:00 28 березня. В анонсі на сайті internet-bilet зазначають, що на поетичному вечорі можна буде не лише послухати вірші, а й купити книжки з автографом автора.

Тривалість заходу за планом — 90 хвилин + 60 хвилин автограф сесії. Вартість квитків – від 200 до 300 грн.