«Главу» Веселого на Харьковщине будут судить заочно

Прокуратура передала в суд дело очередного самозванца-руководителя, который «возглавил» оккупированное село на Харьковщине.

Подсудимый — бывший полицейский.

«Экс-правоохранитель во время оккупации с. Веселое Харьковского района перешел на сторону врага. В марте он согласился на предложение российских представителей и вступил в должность «главы администрации села Веселое», — напомнили преамбулу в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре.

Дальше глава-самозванец начал «работать»: выдавал местным жителям справки, с которыми оккупанты разрешали им перемещаться по улицам и через блокпосты. Также бывший полицейский заставлял людей участвовать в хозработах: убирать улицы и разгружать российскую «гуманитарку».

Во время деоккупации села «руководитель» исчез, его ищут, а судить будут пока заочно — по обвинению в госизмене.