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«Главу» Веселого на Харьковщине будут судить заочно

Общество 12:20   03.03.2023
Оксана Горун
«Главу» Веселого на Харьковщине будут судить заочно

Прокуратура передала в суд дело очередного самозванца-руководителя, который «возглавил» оккупированное село на Харьковщине.

Подсудимый — бывший полицейский.

«Экс-правоохранитель во время оккупации с. Веселое Харьковского района перешел на сторону врага. В марте он согласился на предложение российских представителей и вступил в должность «главы администрации села Веселое», — напомнили преамбулу в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре.

Под суд пойдет экс-милиционер, ставший "главой" села Веселое

Дальше глава-самозванец начал «работать»: выдавал местным жителям справки, с которыми оккупанты разрешали им перемещаться по улицам и через блокпосты. Также бывший полицейский заставлял людей участвовать в хозработах: убирать улицы и разгружать российскую «гуманитарку».

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Во время деоккупации села «руководитель» исчез, его ищут, а судить будут пока заочно — по обвинению в госизмене.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 12:20;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело очередного самозванца-руководителя, который «возглавил» оккупированное село на Харьковщине".