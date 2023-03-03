«Главу» Веселого на Харьковщине будут судить заочно
Прокуратура передала в суд дело очередного самозванца-руководителя, который «возглавил» оккупированное село на Харьковщине.
Подсудимый — бывший полицейский.
«Экс-правоохранитель во время оккупации с. Веселое Харьковского района перешел на сторону врага. В марте он согласился на предложение российских представителей и вступил в должность «главы администрации села Веселое», — напомнили преамбулу в пресс-службе Харьковской областной прокуратуре.
Дальше глава-самозванец начал «работать»: выдавал местным жителям справки, с которыми оккупанты разрешали им перемещаться по улицам и через блокпосты. Также бывший полицейский заставлял людей участвовать в хозработах: убирать улицы и разгружать российскую «гуманитарку».
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Во время деоккупации села «руководитель» исчез, его ищут, а судить будут пока заочно — по обвинению в госизмене.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 12:20;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Прокуратура передала в суд дело очередного самозванца-руководителя, который «возглавил» оккупированное село на Харьковщине".