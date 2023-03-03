“Главу” Веселого на Харківщині судитимуть заочно
Прокуратура передала до суду справу чергового самозванця-керівника, який “очолив” окуповане село на Харківщині.
Підсудний – колишній поліцейський.
“Експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов на бік ворога. У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду “главы администрации с. Веселое”, – нагадали преамбулу у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.
Далі глава-самозванець почав “працювати”: видавав місцевим жителям довідки, з якими окупанти дозволяли їм пересуватися вулицями та через блокпости. Також колишній поліцейський змушував людей брати участь у господарських роботах: прибирати вулиці та розвантажувати російську “гуманітарку”.
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Під час деокупації села “керівник” зник, його шукають, а судитимуть поки що заочно – за звинуваченням у держзраді.
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 12:20;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до суду справу чергового самозванця-керівника, який “очолив” окуповане село на Харківщині".