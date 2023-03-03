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“Главу” Веселого на Харківщині судитимуть заочно

Суспільство 12:20   03.03.2023
Оксана Горун
“Главу” Веселого на Харківщині судитимуть заочно

Прокуратура передала до суду справу чергового самозванця-керівника, який “очолив” окуповане село на Харківщині.

Підсудний – колишній поліцейський.

“Експравоохоронець під час окупації с. Веселе Харківського району перейшов на бік ворога. У березні він погодився на пропозицію російських представників та добровільно обійняв посаду “главы администрации с. Веселое”, – нагадали преамбулу у пресслужбі Харківської обласної прокуратури.

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Далі глава-самозванець почав “працювати”: видавав місцевим жителям довідки, з якими окупанти дозволяли їм пересуватися вулицями та через блокпости. Також колишній поліцейський змушував людей брати участь у господарських роботах: прибирати вулиці та розвантажувати російську “гуманітарку”.

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Під час деокупації села “керівник” зник, його шукають, а судитимуть поки що заочно – за звинуваченням у держзраді.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 12:20;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Прокуратура передала до суду справу чергового самозванця-керівника, який “очолив” окуповане село на Харківщині".