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Сельсовет и полиция на Харьковщине помогли бабушке найти внуков

Общество 11:54   03.03.2023
Оксана Горун
Сельсовет и полиция на Харьковщине помогли бабушке найти внуков

Бабушка, которая является единственным опекуном двух мальчишек, обратилась за помощью в полицию на Харьковщине, когда дети перестали отвечать на телефонные звонки.

«На спецлинию «102» поступило сообщение от жительницы пгт Безлюдовка о том, что ее внуки не отвечают на телефонные звонки. По словам женщины, дети пошли гулять, однако вечером не вернулись домой. У детей нет родителей и находятся под опекой у бабушки, с которой проживают в пгт Безлюдовка. Полиция немедленно приступила к поиску детей», — сообщили на странице полицейских офицеров громад Харьковщины в facebook.

Чтобы найти детей, по тревоге подняли личный состав местного отдела полиции. К поискам присоединились сотрудники поссовета — службы по делам детей.

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«В течение трех часов полицейские офицеры громады установили местонахождение детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, противоправных действий в отношении детей не совершалось», — отметили в полиции.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 11:54;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бабушка, которая является единственным опекуном двух мальчишек, обратилась за помощью в полицию на Харьковщине, когда дети перестали отвечать на телефонные звонки".