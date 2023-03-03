Сельсовет и полиция на Харьковщине помогли бабушке найти внуков

Бабушка, которая является единственным опекуном двух мальчишек, обратилась за помощью в полицию на Харьковщине, когда дети перестали отвечать на телефонные звонки.

«На спецлинию «102» поступило сообщение от жительницы пгт Безлюдовка о том, что ее внуки не отвечают на телефонные звонки. По словам женщины, дети пошли гулять, однако вечером не вернулись домой. У детей нет родителей и находятся под опекой у бабушки, с которой проживают в пгт Безлюдовка. Полиция немедленно приступила к поиску детей», — сообщили на странице полицейских офицеров громад Харьковщины в facebook.

Чтобы найти детей, по тревоге подняли личный состав местного отдела полиции. К поискам присоединились сотрудники поссовета — службы по делам детей.

«В течение трех часов полицейские офицеры громады установили местонахождение детей. Их жизни и здоровью ничего не угрожало, противоправных действий в отношении детей не совершалось», — отметили в полиции.