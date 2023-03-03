Сільрада та поліція на Харківщині допомогли бабусі знайти онуків

Бабуся, яка є єдиним опікуном двох хлопчаків, звернулася по допомогу до поліції на Харківщині, коли діти перестали відповідати на телефонні дзвінки.

“На спецлінію “102” надійшло повідомлення від мешканки смт Безлюдівка про те, що її онуки не відповідають на телефонні дзвінки. За словами жінки, діти пішли гуляти, проте ввечері не повернулися додому. Діти не мають батьків і перебувають під опікою у бабусі, з якою проживають у смт Безлюдівка. Поліція негайно розпочала пошук дітей”, – повідомили на сторінці поліцейських офіцерів громад Харківщини у фейсбкуці.

Щоб знайти дітей, по тривозі підняли особовий склад місцевого відділу поліції. До пошуків приєдналися співробітники селищної ради – служби у справах дітей.

“Протягом трьох годин поліцейські офіцери громади встановили місцезнаходження дітей. Їх життю та здоров’ю нічого не загрожувало, протиправних дій щодо дітей не вчинялось”, – зазначили в поліції.