Слесарь, бухгалтер и врач. Кто в Харьковской области зарабатывает больше всех

По состоянию на 3 марта 2023 года в Харьковской области актуальны 1056 вакансий, сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.

1. Врач-эндокринолог – 20 000 грн

2. Бухгалтер – 17 000 грн

3. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 15 000 грн

4. Оператор станков с программным управлением – 12 300 грн

5. Экономист по труду – 12 000 грн

6. Инженер-электроник – 10 000 грн

7. Служащий на складе (кладовщик) – 9 500 грн

8. Специалист государственной службы (местного самоуправления) – 9000 грн

9. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 8000 грн

10. Психолог – 7 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону:

096 055 48 96,

099 020 87 21,

063 847 83 67,

067 728 97 45,

097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Информацию о режиме работы центров занятости смотреть здесь.