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Слесарь, бухгалтер и врач. Кто в Харьковской области зарабатывает больше всех

Общество 14:01   03.03.2023
Оксана Якушко
Слесарь, бухгалтер и врач. Кто в Харьковской области зарабатывает больше всех

По состоянию на 3 марта 2023 года в Харьковской области актуальны 1056 вакансий, сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.

1. Врач-эндокринолог – 20 000 грн
2. Бухгалтер – 17 000 грн
3. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 15 000 грн
4. Оператор станков с программным управлением – 12 300 грн
5. Экономист по труду – 12 000 грн
6. Инженер-электроник – 10 000 грн
7. Служащий на складе (кладовщик) – 9 500 грн
8. Специалист государственной службы (местного самоуправления) – 9000 грн
9. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 8000 грн
10. Психолог – 7 000 грн.

С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.

По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону:

096 055 48 96,
099 020 87 21,
063 847 83 67,
067 728 97 45,
097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).

Информацию о режиме работы центров занятости смотреть здесь.

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категории: Общество, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 14:01;

    • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 марта 2023 года в Харьковской области актуальны 1056 вакансий, сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.".