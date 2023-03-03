Слесарь, бухгалтер и врач. Кто в Харьковской области зарабатывает больше всех
По состоянию на 3 марта 2023 года в Харьковской области актуальны 1056 вакансий, сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.
1. Врач-эндокринолог – 20 000 грн
2. Бухгалтер – 17 000 грн
3. Слесарь по ремонту колесных транспортных средств – 15 000 грн
4. Оператор станков с программным управлением – 12 300 грн
5. Экономист по труду – 12 000 грн
6. Инженер-электроник – 10 000 грн
7. Служащий на складе (кладовщик) – 9 500 грн
8. Специалист государственной службы (местного самоуправления) – 9000 грн
9. Тракторист-машинист сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства – 8000 грн
10. Психолог – 7 000 грн.
С полным перечнем актуальных вакансий по Харькову и Харьковской области можно ознакомиться по ссылке.
По вопросам занятости и безработицы обращайтесь на «горячую линию» Харьковской областной службы занятости, которая работает с понедельника по пятницу, с 9:00 до 17:00 по телефону:
096 055 48 96,
099 020 87 21,
063 847 83 67,
067 728 97 45,
097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:00 – 15:00).
Информацию о режиме работы центров занятости смотреть здесь.
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- • Дата публикации материала: 3 марта 2023 в 14:01;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По состоянию на 3 марта 2023 года в Харьковской области актуальны 1056 вакансий, сообщила областная служба занятости, передает ХОВА.".