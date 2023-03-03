Лікар, слюсар і бухгалтер. Хто на Харківщині заробляє найбільше

Станом на 3 березня 2023 року на Харківщині є актуальними 1056 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

Лікар-ендокринолог – 20 000 грн Бухгалтер – 17 000 грн Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн Оператор верстатів з програмним керуванням – 12 300 грн Економіст з праці – 12 000 грн Інженер-електронік – 10 000 грн Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 9 000 грн Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 8 000 грн Психолог – 7 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефоном:

096 055 48 96,

099 020 87 21,

063 847 83 67,

067 728 97 45,

097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивитись тут .