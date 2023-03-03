Лікар, слюсар і бухгалтер. Хто на Харківщині заробляє найбільше
Станом на 3 березня 2023 року на Харківщині є актуальними 1056 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.
- Лікар-ендокринолог – 20 000 грн
- Бухгалтер – 17 000 грн
- Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн
- Оператор верстатів з програмним керуванням – 12 300 грн
- Економіст з праці – 12 000 грн
- Інженер-електронік – 10 000 грн
- Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн
- Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 9 000 грн
- Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 8 000 грн
- Психолог – 7 000 грн.
З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.
З питань зайнятості та безробіття звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефоном:
096 055 48 96,
099 020 87 21,
063 847 83 67,
067 728 97 45,
097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:
Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивитись тут .
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Ви читали новину: «Лікар, слюсар і бухгалтер. Хто на Харківщині заробляє найбільше»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
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- • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 14:01;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 3 березня 2023 року на Харківщині є актуальними 1056 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.".