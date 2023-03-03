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Лікар, слюсар і бухгалтер. Хто на Харківщині заробляє найбільше

Суспільство 14:01   03.03.2023
Оксана Якушко
Лікар, слюсар і бухгалтер. Хто на Харківщині заробляє найбільше

Станом на 3 березня 2023 року на Харківщині є актуальними 1056 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.

  1. Лікар-ендокринолог – 20 000 грн
  2. Бухгалтер – 17 000 грн
  3. Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів – 15 000 грн
  4. Оператор верстатів з програмним керуванням – 12 300 грн
  5. Економіст з праці – 12 000 грн
  6. Інженер-електронік – 10 000 грн
  7. Службовець на складі (комірник) – 9 500 грн
  8. Спеціаліст державної служби (місцевого самоврядування) – 9 000 грн
  9. Тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва – 8 000 грн
  10. Психолог – 7 000 грн.

З повним переліком актуальних вакансій по Харкову та Харківській області можна ознайомитись за посиланням.

З питань зайнятості та безробіття звертайтесь на «гарячу лінію» Харківської обласної служби зайнятості, яка працює з понеділка по п’ятницю, з 9:00 до 17:00 за телефоном:

096 055 48 96,
099 020 87 21,
063 847 83 67,
067 728 97 45,
097 970 40 68, 057 732 19 28 (пн – пт 9:

Інформацію про режим роботи центрів зайнятості дивитись тут .

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Автор: Оксана Якушко

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  • Категорії: Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 14:01;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Станом на 3 березня 2023 року на Харківщині є актуальними 1056 вакансій, повідомила обласна служба зайнятості, передає ХОВА.".