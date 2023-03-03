Водителя с двумя гранатометами остановили на блокпосту на Харьковщине (фото)

Только за три дня — с 1 по 3 марта — на блокпостах в Харьковской области правоохранители изъяли у водителей арсенал оружия: два гранатомета, шесть гранат и почти две тысячи семьсот патронов.

Все это перевозили двое водителей, рассказывают в пресс-службе облуправления Нацполиции.

1 марта правоохранители остановили для проверки автомобиль «ВАЗ». В личных вещах 45-летнего мужчины нашли два гранатомета, гранату и почти две с половиной тысячи патронов.

3 марта на блокпосту сотрудники полиции при проверке автомобиля Ford обнаружили пять гранат и двести патронов.

Все оружие направили на экспертизу и открыли уголовные производства по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) УКУ. Санкция статьи предусматривает ответственность в виде лишения свободы на срок до 7 лет.



Фото: ГУ Нацполиции в Харьковской области