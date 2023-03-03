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Водія з двома гранатометами зупинили на блокпосту на Харківщині (фото)

Події 17:57   03.03.2023
Олена Нагорна
Водія з двома гранатометами зупинили на блокпосту на Харківщині (фото)

Лише за три дні – з 1 по 3 березня – на блокпостах у Харківській області правоохоронці вилучили у водіїв арсенал зброї: два гранатомети, шість гранат та майже дві тисячі сімсот набоїв.

Усе це перевозили двоє водіїв, розповідають у пресслужбі облуправління Нацполіції.

1 березня правоохоронці зупинили для перевірки автомобіль “ВАЗ”. В особистих речах 45-річного чоловіка знайшли два гранатомети, гранату та майже дві з половиною тисячі набоїв.

3 березня на блокпосту співробітники поліції під час перевірки автомобіля Ford виявили п’ять гранат та двісті патронів.

Усю зброю направили на експертизу та відкрили кримінальні провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами чи вибуховими речовинами) ККУ. Санкція статті передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі строком до 7 років.


Фото: ГУ Нацполіції у Харківській області

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Автор: Олена Нагорна

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    • • Дата публікації матеріалу: 3 Березня 2023 в 17:57;

    • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Лише за три дні – з 1 по 3 березня – на блокпостах у Харківській області правоохоронці вилучили у водіїв арсенал зброї: два гранатомети, шість гранат та майже дві тисячі сімсот набоїв.".