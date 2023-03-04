Фермеры Харьковщины могут бесплатно получить семена и удобрения от USAID

Агентство США по международному развитию USAID запустило программу AGRI-Украина. В ее рамках помощь могут получить фермеры — микро-, малые и средние предприятия. Заявку нужно подать до 14 марта.

«С 1 марта небольшие агропроизводители могут получить удобрения для яровых и озимых культур и семена подсолнечника благодаря проекту, внедряемому Программой USAID. Заявки принимаются через Государственный аграрный реестр (ДАР) до 14 марта 2023 года», — сообщила пресс-служба Харьковского облсовета.

Принять участие в проекте не могут крупные предприятия, есть ограничения по площади обрабатываемой земли.

«Заявку по этому конкурсу могут подать агропроизводители, которые зарегистрированы как юридические лица или физические лица – предприниматели, в том числе семейные фермерские хозяйства. Имеют общую площадь земельных участков в собственности и/или аренде от 5 до 500 га, расположенные в Харьковской и ряде других областей. Зарегистрированы в ДАР https://www.dar.gov.ua», — сообщили главные требования в облсовете.

Чтобы поучаствовать в проекте, необходимо подать заявку на сайте ДАР. Для этого в разделе «Доступные программы» перейти в «Получение от Программы USAID по аграрному и сельскому развитию (АГРО) удобрений и семян подсолнечника».

«Заявители смогут выбрать один из трех видов помощи: минеральные удобрения для подкормки озимых культур или минеральные удобрения для основного и припосевного внесения на яровые культуры или семена подсолнечника», — уточнили в пресс-службе Харьковского облсовета.

Доставку семян и удобрений должны будут обеспечить сами фермеры — на своем транспорте.