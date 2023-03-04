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Фермери Харківщини можуть безкоштовно отримати насіння та добрива від USAID

Економіка 21:55   04.03.2023
Оксана Горун
Фермери Харківщини можуть безкоштовно отримати насіння та добрива від USAID Завершается посевная кампания 2021

Агентство США з міжнародного розвитку USAID запустило програму AGRI Україна. У її рамках допомогу можуть отримати фермери: мікро-, малі та середні підприємства. Заявку слід подати до 14 березня.

“З 1 березня невеликі агровиробники можуть отримати добрива для ярих та озимих культур та насіння соняшнику завдяки проєкту, що впроваджується Програмою USAID. Заявки приймаються через Державний аграрний реєстр (ДАР) до 14 березня 2023 року”, – повідомила пресслужба Харківської облради.

Взяти участь у проєкті не можуть великі підприємства, є обмеження за площею оброблюваної землі.

“Заявку за цим конкурсом можуть подати агровиробники, які зареєстровані як юридичні особи або фізичні особи – підприємці, у тому числі сімейні фермерські господарства. Мають загальну площу земельних ділянок у власності та/або оренді від 5 до 500 га, розташовані у Харківській та інших областей. Зареєстровані в ДАР https://www.dar.gov.ua”, – повідомили головні вимоги в облраді.

Щоб взяти участь у проєкті, необхідно подати заявку на сайт ДАР. Для цього в розділі “Доступні програми” перейти до “Отримання від Програми USAID з аграрного та сільського розвитку (АГРО) добрив та насіння соняшника”.

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“Заявники зможуть обрати один із трьох видів допомоги: мінеральні добрива для підживлення озимих культур або мінеральні добрива для основного та припосівного внесення на ярі культури або насіння соняшнику”, – уточнили у пресслужбі Харківської облради.

Доставку насіння та добрив мають забезпечити самі фермери – на своєму транспорті.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Суспільство, Україна, Харків; Теги: , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 21:55;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Агентство США з міжнародного розвитку USAID запустило програму AGRI Україна. У її рамках допомогу можуть отримати фермери: мікро-, малі та середні підприємства. Заявку слід подати до 14 березня".