На Харьковщине 4 марта прогремят взрывы
О плановом разминировании сообщила Балаклейская городская военная администрация. Взрывы опасных предметов будут в самой Балаклее и селе Байрак.
«Сегодня, 04 марта, после 10:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов в районе Байрака. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — сообщили на странице Балаклейской ГВА в facebook.
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Позже представители администрации предупредили и о том, что уничтожение взрывоопасных предметов утром проводят и в самой Балаклее.
Харьковщина остается одним из самых заминированных регионов Украины. По информации начальника ГУ Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, до сих пор опасны для посещения многие дачные массивы и загородные поселки.
«Все что было за Окружной, они там были почти со всех сторон. Кроме одного направления – это направление Киева и Днепра. Большинство дачных участков и домов, расположенных по направлению Гоптовки, Старого Салтова, Чугуевский район, Купянский район, Изюмский, Балаклейский районы», — предупредил он.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 09:52;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О плановом разминировании сообщила Балаклейская городская военная администрация. Взрывы опасных предметов будут в самой Балаклее и селе Байрак".