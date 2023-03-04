На Харьковщине 4 марта прогремят взрывы

О плановом разминировании сообщила Балаклейская городская военная администрация. Взрывы опасных предметов будут в самой Балаклее и селе Байрак.

«Сегодня, 04 марта, после 10:00 будет проводиться плановое уничтожение взрывоопасных предметов в районе Байрака. Сохраняйте спокойствие и соблюдайте правила безопасности!», — сообщили на странице Балаклейской ГВА в facebook.

Позже представители администрации предупредили и о том, что уничтожение взрывоопасных предметов утром проводят и в самой Балаклее.

Харьковщина остается одним из самых заминированных регионов Украины. По информации начальника ГУ Нацполиции Харьковщины Владимира Тимошко, до сих пор опасны для посещения многие дачные массивы и загородные поселки.

«Все что было за Окружной, они там были почти со всех сторон. Кроме одного направления – это направление Киева и Днепра. Большинство дачных участков и домов, расположенных по направлению Гоптовки, Старого Салтова, Чугуевский район, Купянский район, Изюмский, Балаклейский районы», — предупредил он.