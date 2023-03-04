На Харківщині 4 березня пролунають вибухи

Про планове розмінування повідомила Балаклійська міська військова адміністрація. Вибухи небезпечних предметів будуть у самій Балаклії та селі Байрак.

“Сьогодні, 4 березня, після 10:00 проводитиметься планове знищення вибухонебезпечних предметів у районі Байрака. Зберігайте спокій та дотримуйтесь правил безпеки!” – повідомили на сторінці Балаклійської МВА у фейсбуці.

Пізніше представники адміністрації попередили й про те, що знищення вибухонебезпечних предметів зранку проводять також у самій Балаклії.

Харківщина залишається одним із найзамінованіших регіонів України. За інформацією начальника ГУ Нацполіції Харківщини Володимира Тимошка, досі небезпечні для відвідування багато дачних масивів та заміських селищ.

“Усе що було за Окружною, вони там були майже з усіх боків. Окрім одного напрямку – це напрямок Києва та Дніпра. Більшість дачних ділянок та будинків, розташованих у напрямку Гоптівки, Старого Салтова, Чугуївський район, Куп’янський район, Ізюмський, Балаклійський райони”, – попередив він.