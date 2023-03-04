В ГСЧС сообщили, где именно насмерть подорвался мужчина на Харьковщине
Трагедия случилась утром 7 марта в селе Чайковка приграничной Волчанской громады на Харьковщине.
«В селе Чайковка (Волчанской территориальной громады), вблизи реки Волчья на вражеской мине взорвался мужчина, 1986 года рождения. В результате взрыва он получил минно-взрывную травму, не совместимую с жизнью. Окончательные обстоятельства трагедии выясняет Национальная полиция Украины», — сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.
Ранее начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что погибший 37-летний мужчина шел на рыбалку. По данным Синегубова, подорвался житель Харьковщины на растяжке.
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И Синегубов, и ГСЧС не устают напоминать, что прогуливаться по лесам и полям на деоккупированных территориях и там, где враг вел активные обстрелы, опасно для жизни. Далеко не все территории разминировали, и этот процесс займет, вероятно, не один год.
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- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 10:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Трагедия случилась утром 7 марта в селе Чайковка приграничной Волчанской громады на Харьковщине".