У ДСНС повідомили, де саме на смерть підірвався чоловік на Харківщині

Трагедія сталася вранці 7 березня у селі Чайківка прикордонної Вовчанської громади на Харківщині.

“У селі Чайківка (Вовчанської територіальної громади), поблизу річки Вовча на ворожій міні підірвався чоловік, 1986 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму, не сумісну з життям. Остаточні обставини трагедії з’ясовує Національна поліція України”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.

Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що загиблий 37-річний чоловік ішов на рибалку. За даними Синєгубова, підірвався мешканець Харківщини на розтяжці.

І Синєгубов, і ДСНС не втомлюються нагадувати, що прогулюватися лісами та полями на деокупованих територіях і там, де ворог вів активні обстріли, небезпечно для життя. Не всі території розмінували, і цей процес триватиме, мабуть, не один рік.