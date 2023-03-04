У ДСНС повідомили, де саме на смерть підірвався чоловік на Харківщині
Трагедія сталася вранці 7 березня у селі Чайківка прикордонної Вовчанської громади на Харківщині.
“У селі Чайківка (Вовчанської територіальної громади), поблизу річки Вовча на ворожій міні підірвався чоловік, 1986 року народження. Внаслідок вибуху він отримав мінно-вибухову травму, не сумісну з життям. Остаточні обставини трагедії з’ясовує Національна поліція України”, – повідомили в пресслужбі ГУ ДСНС України в Харківській області.
Раніше начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що загиблий 37-річний чоловік ішов на рибалку. За даними Синєгубова, підірвався мешканець Харківщини на розтяжці.
Читайте також: Через ворожі обстріли в Харківській області сталося сім пожеж (фото)
І Синєгубов, і ДСНС не втомлюються нагадувати, що прогулюватися лісами та полями на деокупованих територіях і там, де ворог вів активні обстріли, небезпечно для життя. Не всі території розмінували, і цей процес триватиме, мабуть, не один рік.
Новини за темою:
Ви читали новину: «У ДСНС повідомили, де саме на смерть підірвався чоловік на Харківщині»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Об'єктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 10:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Трагедія сталася вранці 7 березня у селі Чайківка прикордонної Вовчанської громади на Харківщині".