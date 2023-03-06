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За два месяца 2023 года на Харьковщине собрали 8,6 млрд грн налогов

Харьков 09:34   06.03.2023
Оксана Горун
За два месяца 2023 года на Харьковщине собрали 8,6 млрд грн налогов

Статистику уплаты налогов в регионе привело Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области.

«Налогоплательщики Харьковщины в сложное военное время поддерживают наше государство и в подавляющем большинстве добросовестно уплачивают налоги», — отметили в пресс-службе ГНС.

По данным налоговиков, в январе-феврале 2023 года в бюджеты всех уровней налогоплательщики Харьковщины заплатили 8 млрд 637,8 млн гривен.

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«В Государственный бюджет с начала 2023 года поступило 4 868,9 млн гривен. В местные бюджеты – 3 768,9 млн гривен», — привели данные в ГНС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категории: Харьков, Экономика; Теги: , ;

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    • • Дата публикации материала: 6 марта 2023 в 09:34;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Статистику уплаты налогов в регионе привело Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области".