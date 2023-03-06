За два месяца 2023 года на Харьковщине собрали 8,6 млрд грн налогов

Статистику уплаты налогов в регионе привело Главное управление Государственной налоговой службы в Харьковской области.

«Налогоплательщики Харьковщины в сложное военное время поддерживают наше государство и в подавляющем большинстве добросовестно уплачивают налоги», — отметили в пресс-службе ГНС.

По данным налоговиков, в январе-феврале 2023 года в бюджеты всех уровней налогоплательщики Харьковщины заплатили 8 млрд 637,8 млн гривен.

«В Государственный бюджет с начала 2023 года поступило 4 868,9 млн гривен. В местные бюджеты – 3 768,9 млн гривен», — привели данные в ГНС.