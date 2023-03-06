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За два місяці 2023 року на Харківщині зібрали 8,6 млрд грн податків

Економіка 09:34   06.03.2023
Оксана Горун
За два місяці 2023 року на Харківщині зібрали 8,6 млрд грн податків

Статистику сплати податків у регіоні навело Головне управління Державної податкової служби в Харківській області.

“Платники податків Харківщини у складний воєнний час підтримують нашу Державу і в переважній більшості сумлінно сплачують податки”, – зазначили в пресслужбі ДПС.

За даними податківців, у січні-лютому 2023 року до бюджетів усіх рівнів платники податків Харківщини заплатили 8 млрд 637,8 млн гривень.

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“До Державного бюджету з початку 2023 року надійшло 4 868,9 млн гривень. До місцевих бюджетів – 3 768,9 млн гривень”, – навели дані в ДПС.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Харків; Теги: , ;

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    • Ви читали новину: «За два місяці 2023 року на Харківщині зібрали 8,6 млрд грн податків»; з категорії Економіка на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

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    • • Дата публікації матеріалу: 6 Березня 2023 в 09:34;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Статистику сплати податків у регіоні навело Головне управління Державної податкової служби в Харківській області".