44 релоковані компанії повернулися у свої області, у тому числі – Харківську

Ще 650 підприємств в Україні, які планували переїжджати до інших регіонів, відмовилися від цієї ідеї.

Такі дані повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“У зв’язку з деокупацією територій понад 650 підприємств, які планували релокуватися, відмовились від переміщення. Ще 44 компанії з Харківщини, Сумщини та Чернігівщини повернулися на свої попередні місця роботи завдяки покращенню там безпекової ситуації”, – зазначили у пресслужбі Мінреінтеграції.

При цьому, за останніми даними, до безпечніших регіонів України за час проведення релокації перемістилися 800 підприємств. З них 623 уже відновили роботу, а решта ще шукає собі відповідну локацію. Найчастіше переїжджають до таких областей:

🔹 24% – до Львівської;

🔹 14,5% – до Закарпатської;

🔹 9,8% – до Чернівецької;

🔹 8,3% – до Івано-Франківської;

🔹 7,3% – до Хмельницької;

🔹 6,3% – до Тернопільської.