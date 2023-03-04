44 релоковані компанії повернулися у свої області, у тому числі – Харківську
Ще 650 підприємств в Україні, які планували переїжджати до інших регіонів, відмовилися від цієї ідеї.
Такі дані повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
“У зв’язку з деокупацією територій понад 650 підприємств, які планували релокуватися, відмовились від переміщення. Ще 44 компанії з Харківщини, Сумщини та Чернігівщини повернулися на свої попередні місця роботи завдяки покращенню там безпекової ситуації”, – зазначили у пресслужбі Мінреінтеграції.
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При цьому, за останніми даними, до безпечніших регіонів України за час проведення релокації перемістилися 800 підприємств. З них 623 уже відновили роботу, а решта ще шукає собі відповідну локацію. Найчастіше переїжджають до таких областей:
🔹 24% – до Львівської;
🔹 14,5% – до Закарпатської;
🔹 9,8% – до Чернівецької;
🔹 8,3% – до Івано-Франківської;
🔹 7,3% – до Хмельницької;
🔹 6,3% – до Тернопільської.
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- • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 17:37;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 650 підприємств в Україні, які планували переїжджати до інших областей, відмовилися від цієї ідеї".