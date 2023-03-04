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44 релоковані компанії повернулися у свої області, у тому числі – Харківську

Економіка 17:37   04.03.2023
Оксана Горун
44 релоковані компанії повернулися у свої області, у тому числі – Харківську

Ще 650 підприємств в Україні, які планували переїжджати до інших регіонів, відмовилися від цієї ідеї.

Такі дані повідомили у Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

“У зв’язку з деокупацією територій понад 650 підприємств, які планували релокуватися, відмовились від переміщення. Ще 44 компанії з Харківщини, Сумщини та Чернігівщини повернулися на свої попередні місця роботи завдяки покращенню там безпекової ситуації”, – зазначили у пресслужбі Мінреінтеграції.

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При цьому, за останніми даними, до безпечніших регіонів України за час проведення релокації перемістилися 800 підприємств. З них 623 уже відновили роботу, а решта ще шукає собі відповідну локацію. Найчастіше переїжджають до таких областей:

🔹 24% – до Львівської;

🔹 14,5% – до Закарпатської;

🔹 9,8% – до Чернівецької;

🔹 8,3% – до Івано-Франківської;

🔹 7,3% – до Хмельницької;

🔹 6,3% – до Тернопільської.

Автор: Оксана Горун

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  • Категорії: Економіка, Україна, Харків; Теги: , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 4 Березня 2023 в 17:37;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Ще 650 підприємств в Україні, які планували переїжджати до інших областей, відмовилися від цієї ідеї".