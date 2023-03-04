44 релоцированные компании вернулись в свои области, в том числе — Харьковскую

Еще 650 предприятий в Украине, которые планировали переежать в другие области, отказались от этой идеи.

Такие данные сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

«В связи с деоккупацией территорий более 650 предприятий, которые планировали релоцироваться, отказались от перемещения. Еще 44 компании из Харьковщины, Сумщины и Черниговщины вернулись на свои предыдущие места работы благодаря улучшению там ситуации с безопасностью», — отметили в пресс-службе Минреинтеграции.

При этом, по последним данным, в более безопасные регионы Украины за время проведения релокации переместились 800 предприятий. Из них 623 уже возобновили работу, а остальные еще ищут себе подходящую локацию. Чаще всего переезжают в следующие области:

🔹 24% — во Львовскую;

🔹 14,5% — в Закарпатскую;

🔹 9,8% — в Черновицкую;

🔹 8,3% — в Ивано-Франковскую;

🔹 7,3% — в Хмельницкую;

🔹 6,3% — в Тернопольскую.