44 релоцированные компании вернулись в свои области, в том числе — Харьковскую
Еще 650 предприятий в Украине, которые планировали переежать в другие области, отказались от этой идеи.
Такие данные сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
«В связи с деоккупацией территорий более 650 предприятий, которые планировали релоцироваться, отказались от перемещения. Еще 44 компании из Харьковщины, Сумщины и Черниговщины вернулись на свои предыдущие места работы благодаря улучшению там ситуации с безопасностью», — отметили в пресс-службе Минреинтеграции.
Читайте также: «Мы имеем принудительную релокацию», — Чумак о харьковском бизнесе (интервью)
При этом, по последним данным, в более безопасные регионы Украины за время проведения релокации переместились 800 предприятий. Из них 623 уже возобновили работу, а остальные еще ищут себе подходящую локацию. Чаще всего переезжают в следующие области:
🔹 24% — во Львовскую;
🔹 14,5% — в Закарпатскую;
🔹 9,8% — в Черновицкую;
🔹 8,3% — в Ивано-Франковскую;
🔹 7,3% — в Хмельницкую;
🔹 6,3% — в Тернопольскую.
Новости по теме:
Вы читали новость: «44 релоцированные компании вернулись в свои области, в том числе — Харьковскую»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 4 марта 2023 в 17:37;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Еще 650 предприятий в Украине, которые планировали переежать в другие области, отказались от этой идеи".