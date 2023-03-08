Коммунальщики разрыли рынок «Барабашово» в Харькове и объяснили причины (фото)

В Харькове коммунальщики ремонтируют резервную теплотрассу, которая будет обеспечивать теплом Северную Салтовку и центр города. Начали работы в декабре, сейчас перекладывают трубу на участке, который проходит через рынок «Барабашово», а закончить реконструкцию планируют до конца марта.

Об этом первый заместитель технического директора КП «Харьковские тепловые сети» Алексей Лука рассказал «Суспільне Харків». По его словам, резервная теплотрасса соединяет ТЭЦ-3 с Северной Салтовкой и центром города, последние десять лет ее почти не использовали.

Теплотрасса служит для маневрирования в случае каких-то дефектов на сетях, и после восстановления сможет обеспечивать теплом и горячей водой около 300 домов, половина из которых на Северной Салтовке, говорит Лука.

По его словам, прошлой зимой коммунальщики не могли маневрировать, когда Северная Салтовка осталась без тепла, потому что были разрушены котельные.

«Сейчас все полностью восстанавливаем, кладем новую предизолированную трубу. Реконструкция проходит на протяженности более трех километров. Сложность, которая возникла, — здесь близко грунтовые воды. Поэтому применили технологии, чтобы обезопасить себя от воды», — отметил Лука.

Заместитель технического директора КП рассказал, что Северная Салтовка может быть подключена из различных мест. В частности, это может быть магистраль с ТЭЦ-5.



Фото: «Суспільне Харків»

«Но ТЭЦ-5 достаточно сильно повреждена. Что будет по окончанию отопительного сезона, мы пока не знаем: обеспечат они город достаточным количеством теплоносителя или нет. Сейчас проводят ремонтную кампанию. Второй вариант подключения — через децентрализованные котельные на Северной Салтовке. Но они были разрушены обстрелами, сейчас их реконструируем. Поэтому теплотрассу однозначно будем использовать», — говорит Лука.

Котельные на Северной Салтовке планируют отремонтировать, когда заработает теплотрасса, добавил он.