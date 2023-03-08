Комунальники розрили ринок “Барабашово” в Харкові та пояснили причини (фото)

У Харкові комунальники ремонтують резервну теплотрасу, яка забезпечуватиме теплом Північну Салтівку та центр міста. Розпочали роботи у грудні, зараз перекладають трубу на ділянці, яка проходить через ринок “Барабашово”, а закінчити реконструкцію планують до кінця березня.

Про це перший заступник технічного директора КП “Харківські теплові мережі” Олексій Лука розповів “Суспільне Харків”. За його словами, резервна теплотраса з’єднує ТЕЦ-3 із Північною Салтівкою та центром міста, останні десять років її майже не використовували.

Теплотраса служить для маневрування в разі якихось дефектів на мережах, і після відновлення зможе забезпечувати теплом та гарячою водою близько 300 будинків, половина з яких на Північній Салтівці, каже Лука.

За його словами, минулої зими комунальники не могли маневрувати, коли Північна Салтівка залишилася без тепла, бо були зруйновані котельні.

“Зараз все повністю відновлюємо, кладемо нову передізольовану трубу. Реконструкція відбувається на протяжності понад три кілометри. Складність, яка виникла, — тут близько ґрунтові води. Тому застосували технології, щоб убезпечитися від води”, — зазначив Лука.

Заступник технічного директора КП розповів, що Північна Салтівка може бути підключена з різних місць. Зокрема, це може бути магістраль із ТЕЦ-5.



Фото: “Суспільне Харків”

“Але ТЕЦ-5 досить сильно пошкоджена. Що буде по закінченню опалювального сезону, ми поки що не знаємо: забезпечать вони місто достатньою кількістю теплоносія, чи ні. Зараз проводять ремонтну кампанію. Другий варіант під’єднання — через децентралізовані котельні на Північній Салтівці. Але вони були зруйновані обстрілами, зараз їх реконструюємо. Тому теплотрасу однозначно будемо використовувати”, – каже Лука.

Котельні на Північній Салтівці планують відремонтувати, коли запрацює теплотраса, додав він.